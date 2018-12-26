Праздничные дни для полиции выдались хлопотными

Об этом BNS сообщил в среду ведущий чиновник отдела охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Марко Ильд. По его словам, в прежние годы полиция получала в период рождественских праздников больше обычного вызовов в связи со случаями семейного насилия.

В течение последних четырех дней такого рода вызовов в полицию поступало по 37 в день; в прошлом году о домашнем насилии сообщали по 48 раз в день и в позапрошлом — по 56 раз в день.

«Несмотря на статистический спад, мы по-прежнему вынуждены признать, что в течение четырех свободных дней произошло 150 случаев домашнего насилия, - отметил Ильд. - При этом мы не идеализируем ситуацию, понимая, что нам сообщили далеко не обо всех таких случаях. Важно, чтобы люди обращали внимание на все подобные происшествия, чтобы сообщали о них полиции и предотвращали бы проявление насилия».

В течение четырех последних дней полиция возбудила 328 дел о проступках, при этом большую часть из них составили нарушения правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали в общей сложности 70 нетрезвых водителей, еще двоих — с признаками наркотического опьянения.

Произошло 15 тяжелых ДТП, при этом четыре из них произошли по вине пьяных водителей. В авариях пострадали 26 человек, один человек — пассажирка легкового автомобиля, во вторник в волости Сауэ попавшего в аварию — погиб на месте происшествия.

«К числу наиболее тяжелых аварий относятся лобовые столкновения автомобилей, когда один из них теряет управляемость. В нынешних дорожных условиях, когда погода меняется каждый час, следует сохранять повышенную внимательность за рулем — выбирать безопасную скорость движения и сосредоточить все свое внимание на одном — управлении автомобилем», - призвал Ильд.