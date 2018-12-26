Ср, 26.12.2018
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ФИФА может ввести санкции против РФС из-за участия клубов в Кубке Крыма

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Штаб-квартира ФИФА.

ФОТО: SCANPIX

ФИФА начала расследование в отношении РФС из-за участия российских клубов в соревнованиях на территории Крыма.

В 2017 году два российских клуба – «Анжи-2» и «Сокол» – приняли участие в зимнем Кубке Крыма по футболу, пишет sports.ru.

Все матчи проводились на территории полуострова, который ФИФА и УЕФА российским не признают. Из-за этого на РФС могут наложить санкции, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В 2014 году УЕФА запретил крымским клубам принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС.

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