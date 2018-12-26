Ср, 26.12.2018
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Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии продолжат ВВС Германии

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Истребители Eurofighter в Эмари.

ФОТО: Liis Treimann/Postimees

С нового года миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии будет осуществлять другое подразделение ВВС Германии, самолеты которого разместятся на авиабазе Эмари под Таллинном.

Об этом õсообщила пресс-служба Генштаба Сил обороны, отметив, что новое подразделение ВВС Германии приступит к миссии с первой недели января.

Базой приписки расположенного сейчас в Эмари авиазвена ВВС Германии является Нойбург в Баварии, в Эстонии на основе ротации несут службу 160 военнослужащих. Миссию воздушной полиции осуществляют экипажи пяти самолетов Eurofighter.

Новое подразделение является частью 71 тактического авиазвена Richthofen, авиабаза его приписки в Виттмунде. Это подразделение также будет охранять небо в странах Балтии на пяти самолетах Eurofighter.

Начинающаяся в 2019 году миссия воздушной полиции в странах Балтии с авиабазы в Эмари станет для ВВС Германии шестой по счету.

Второе подразделение ВВС стран НАТО, охраняющее небо над странами Балтии, размещено на авиабазе в Шяуляе в Литве.

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