Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии продолжат ВВС Германии

Об этом õсообщила пресс-служба Генштаба Сил обороны, отметив, что новое подразделение ВВС Германии приступит к миссии с первой недели января.

Базой приписки расположенного сейчас в Эмари авиазвена ВВС Германии является Нойбург в Баварии, в Эстонии на основе ротации несут службу 160 военнослужащих. Миссию воздушной полиции осуществляют экипажи пяти самолетов Eurofighter.

Новое подразделение является частью 71 тактического авиазвена Richthofen, авиабаза его приписки в Виттмунде. Это подразделение также будет охранять небо в странах Балтии на пяти самолетах Eurofighter.

Начинающаяся в 2019 году миссия воздушной полиции в странах Балтии с авиабазы в Эмари станет для ВВС Германии шестой по счету.