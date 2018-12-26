LG вслед за Apple, Huawei и Intel подала в суд на производителя процессоров Qualcomm

В 2016 году комиссия обвинила Qualcomm в злоупотреблении патентами, «несправедливой бизнес-модели» и практике лицензирования, нарушающей корейское законодательство. Чипмейкеру был назначен штраф в размере 1.03 триллиона корейских вон, что эквивалентно 915 миллионам долларов США, пишет ferra.ru. Qualcomm не согласилась с ведомством и обжаловала иск, подав также административный иск против KFTC.

На стороне ведомства уже выступили Samsung Electronics, Apple, Intel, MediaTek и Huawei. Теперь к ним присоединилась и LG Electronics, после того, как переговоры с Qualcomm зашли в тупик.