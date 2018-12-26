Ср, 26.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

LG вслед за Apple, Huawei и Intel подала в суд на производителя процессоров Qualcomm

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Qualcomm

ФОТО: SCANPIX

Компания LG Electronics присоединилась к судебному иску корейской Комиссии по справедливой торговле KFTC против американского производителя процессоров Qualcomm.

В 2016 году комиссия обвинила Qualcomm в злоупотреблении патентами, «несправедливой бизнес-модели» и практике лицензирования, нарушающей корейское законодательство. Чипмейкеру был назначен штраф в размере 1.03 триллиона корейских вон, что эквивалентно 915 миллионам долларов США, пишет ferra.ru. Qualcomm не согласилась с ведомством и обжаловала иск, подав также административный иск против KFTC.

На стороне ведомства уже выступили Samsung Electronics, Apple, Intel, MediaTek и Huawei. Теперь к ним присоединилась и LG Electronics, после того, как переговоры с Qualcomm зашли в тупик.

С октября прошлого года KFTC и Qualcomm поучаствовали уже в 11 слушаниях. Как ожидается, окончательное решение суд вынесет только через несколько лет.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ