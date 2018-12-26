Статистика Рийгикогу: кто старательно посещал все заседания, а кто оказался главным прогульщиком

В 2018 году заседания проходили с 8 января по 14 июня, а после летних каникул с 10 сентября по 20 декабря. Внеочередное заседание состоялось 22 августа.

Согласно статистике Рийгикогу, во всех 122 заседаниях участие принимали лишь два человека — Юрген Лиги из Партии реформ или входящий в фракцию «Отечества» Прийт Сибул.

Следом за ними идут соцдем Тоомас Юргенстейн (121), а также реформисты Кристен Михал и Урмас Круузе (120). Также можно отметить свободницу Кристу Ару, центристу Керсти Сарапуу и соцдема Харди Вольмера, которые присутствовали на 119 заседаниях.

Если исключить сменившихся членов парламента, реже всего на заседаниях можно было увидеть не входящую ни в одну фракцию Ольгу Иванову. Она присутствовала только на 77 заседаниях, а пропустила целых 45. Согласно имеющимся данным, в 29 случаях Иванова указала, что причиной отсутствия являлась болезнь, встречи с избирателями или семейные обстоятельства. Во время трех заседания она находилась в командировке, а вот причина пропуска 13 заседаний неизвестна.

По числу пропусков заседаний за Ивановой расположился реформист Таави Рыйвас — 44 раза. В качестве причин отсутствия экс-премьер-министр указал командировки, участие в учениях «Еж, а также выступления на конференциях.

Более 40 раз также отсутствовала Марианне Микко (СДПЭ), Карин Таммемяги (Центистская партия), Калле Паллинг (Партия реформ) и безфракционный Марко Михкельсон. Марианне Микко рекордное число раз – 39 – находилась в зарубежных командировках. Возглавляющий комиссию по международным делам Михкельсон 33 раза ездил в командировку, но в восьми случаях парламентарий никак не объяснил свое отсутствие.

По числу пропусков без причины лидирует безфракционный Маргус Цахкна — целых 22 раза. За ним следуют центристка Карин Таммемяги (и Ольга Иванова – 20 и 13 пропусков соответственно.