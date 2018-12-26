Электрокар Mercedes-Benz EQB выйдет на рынок в 2020 году

Серийный паркетник EQB будет использовать архитектуру EVA II и станет вторым электрокаром на ней после хэтчбека EQA (якобы основой для уже вышедшего EQC считается EVA I), пишет Drive . С пятидверкой EQA модель EQB будет роднить и силовая установка. Причем EQB должен предоставить покупателям выбор из трех версий по мощности (204, 272 и 340 л.с.), а также двух вариантов батареи. Первоначально у нее будет емкость в 60 кВт•ч, а позднее к базовому аккумулятору должна добавиться версия на 110 кВт•ч.

Компакт EQB должен получить оригинальный облик, чтобы модель можно было сходу отличать и от B-класса, и от родственного паркетника GLB. По такому же принципу кроссовер EQC не является просто Мерседесом GLC с электромотором на месте ДВС, а электрический хэтчбек EQA нельзя считать всего лишь A-классом, переведенным на электротягу. У батарейного гиганта по имени EQS, как было видно по тестовому образцу, имеется свой собственный кузов, не копирующий ни нынешнюю, ни будущую «эску». То же верно в отношении будущих EQE (батарейного аналога E-класса) и EQG (условно, электрического GLS). Цена EQB прогнозируется на уровне 50 тысяч евро. Это, конечно, ощутимо выше близкого по размерам бензинового GLB (он будет стоить от 35 000), но ниже, чем обойдется покупателям кроссовер EQC (порядка 70 000 евро), который поступит в продажу в 2019-м.