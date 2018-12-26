Город талантов: что не так с этим светофором в центре Таллинна?
26 декабря 2018, 14:19
На улице Лийвалайа светофор с кнопкой для пешеходов расположен в паре метров от пешеходного перехода, а доступ к нему затруднен кустами шиповника, передает Postimees.
Вспоминается старый анекдот об алкоголике, которые ищет упавшие ключи под фонарем просто потому, что там больше света.
Также и светофор с кнопкой для пешеходов расположен не там, где переходящим дорогу людям было бы удобно ей пользоваться, а в нескольких метрах. Чтобы пробраться к столбу, нужно балансировать на краю проезжей части и рисковать либо свалиться в кусты шиповника, либо под попасть под машину. Кроме того, протоптанная к столбу тропинка стала скользкой, а приводить в порядок ее явно никто не будет.