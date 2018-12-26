Ср, 26.12.2018
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Город талантов: что не так с этим светофором в центре Таллинна?

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На улице Лийвалайа светофор с кнопкой для пешеходов расположен в паре метров от пешеходного перехода, а доступ к нему затруднен кустами шиповника, передает Postimees.

Вспоминается старый анекдот об алкоголике, которые ищет упавшие ключи под фонарем просто потому, что там больше света.

Также и светофор с кнопкой для пешеходов расположен не там, где переходящим дорогу людям было бы удобно ей пользоваться, а в нескольких метрах. Чтобы пробраться к столбу, нужно балансировать на краю проезжей части и рисковать либо свалиться в кусты шиповника, либо под попасть под машину. Кроме того, протоптанная к столбу тропинка стала скользкой, а приводить в порядок ее явно никто не будет.

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