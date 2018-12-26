Fly выпустила мобильный браузер с функциями приватности и встроенным VPN

Бренд Fly объявил о выпуске собственного мобильного браузера Fly Internet. Его преимуществом над конкурентами стало наличие встроенного VPN, что позволяет посещать даже заблокированные ресурсы. Кроме того, доступ к браузеру или приватным вкладкам можно закрыть с помощью пароля, ограничив доступ посторонних к личной информации.
Во Fly Internet предусмотрена возможность установить пароль как на сам браузер, так и на приватные вкладки, пишет 4pda.ru. Для защиты персональных данных предусмотрен специальный режим, в котором не сохраняется информация, а также блокируется отслеживание статистики на сайтах. Благодаря защите паролей и истории браузера пользователи могут подключаться к публичным сетям Wi-Fi, не беспокоясь об утечке данных. Для дополнительной безопасности предусмотрена возможность включения автоматического закрытия приватных вкладок и очистки истории посещенных сайтов при выходе из браузера.
Расположенная в нижней части экрана панель управления сворачивается при скроллинге и не мешает просмотру веб-контента. В режиме превью отдельно отображаются вкладки для обычного и приватного режимов.
Особенности браузера Fly Internet:
- бесплатный VPN;
- блокировка рекламы;
- приватность;
- полная анонимность: отсутствие записей о посещенных сайтах и личной информации;
- браузер разработан в партнерстве с компанией Aloha Mobile, одним из мировых лидеров рынка мобильной безопасности.
Fly Internet доступен для установки на Android-смартфоны с Android 4.0+, включая Go-версии. С 2019 года браузер будет предустановлен на всех новых устройствах бренда.
Важно отметить, что в браузере присутствует реклама, которую можно отключить единоразовым пожертвованием разработчикам.