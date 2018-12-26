Fly выпустила мобильный браузер с функциями приватности и встроенным VPN

Во Fly Internet предусмотрена возможность установить пароль как на сам браузер, так и на приватные вкладки, пишет 4pda.ru. Для защиты персональных данных предусмотрен специальный режим, в котором не сохраняется информация, а также блокируется отслеживание статистики на сайтах. Благодаря защите паролей и истории браузера пользователи могут подключаться к публичным сетям Wi-Fi, не беспокоясь об утечке данных. Для дополнительной безопасности предусмотрена возможность включения автоматического закрытия приватных вкладок и очистки истории посещенных сайтов при выходе из браузера.