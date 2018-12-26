На Украине отменен режим военного положения

На Украине в 14:00 по местному времени (14:00 по Таллинну) истек срок действия военного положения. Президент Украины Петр Порошенко объявил об этом решении, уточнив, что не намерен продлевать действие военного положения.
"Сейчас в 14.00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", - сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.
Введение в стране военного положения было связано с инцидентом в Керченском проливе: 25 ноября три корабля Военно-морских сил страны нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны с применением оружия, а 24 члена экипажей арестованы судом Симферополя по обвинению в незаконном пересечении государственной границы РФ.
Первоначально военное положение должно было распространяться на всю территорию страны и действовать 60 дней, что автоматически означало бы перенос на более поздний срок выборов президента. Именно это обстоятельство вызвало протест практически всех политических сил в стране, и Порошенко обвинили в стремлении узурпировать власть. В результате президент сократил срок действия военного положения до 30 дней, чтобы оно "ни одним днем не накладывалось на избирательную кампанию", и вынужден был отказаться от введения военного положения на территории всей страны, сохранив его лишь в областях, граничащих с РФ и Приднестровьем, пишет Newsru.com.
В итоге особый правовой режим был введен в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях страны, внутренних водах Азова и Керченской акватории. В этих регионах в соответствии с законом о правовом режиме военного положения было отменено проведение местных выборов, которые на остальной территории страны прошли 23 декабря.
С 30 ноября был ограничен въезд в страну для россиян. Госпогранслужба объявила о запрете въезда гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, всем остальным требовалось подтвердить цель поездки. Однако люди в социальных сетях многократно сообщали, что не смогли попасть в страну даже при наличии подтверждающих цель визита документов. Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал сообщил, что с момента введения военного положения количество въезжающих россиян уменьшилось почти в три раза. На этом фоне из Киева систематически раздавались заявления о сосредоточении российских войск на границе с Украиной, о милитаризации Крыма и другие утверждения, которые должны были оправдать решение о введении военного положения в стране. МИД Украины обвинил Россию в агрессивных действиях и использовал ситуацию для обращения к Западу с призывом к новой волне антироссийских санкций.