На Украине отменен режим военного положения

"Сейчас в 14.00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", - сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

Введение в стране военного положения было связано с инцидентом в Керченском проливе: 25 ноября три корабля Военно-морских сил страны нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны с применением оружия, а 24 члена экипажей арестованы судом Симферополя по обвинению в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Первоначально военное положение должно было распространяться на всю территорию страны и действовать 60 дней, что автоматически означало бы перенос на более поздний срок выборов президента. Именно это обстоятельство вызвало протест практически всех политических сил в стране, и Порошенко обвинили в стремлении узурпировать власть. В результате президент сократил срок действия военного положения до 30 дней, чтобы оно "ни одним днем не накладывалось на избирательную кампанию", и вынужден был отказаться от введения военного положения на территории всей страны, сохранив его лишь в областях, граничащих с РФ и Приднестровьем, пишет Newsru.com.

В итоге особый правовой режим был введен в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях страны, внутренних водах Азова и Керченской акватории. В этих регионах в соответствии с законом о правовом режиме военного положения было отменено проведение местных выборов, которые на остальной территории страны прошли 23 декабря.