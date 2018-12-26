Ср, 26.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Вырумаа произошло лобовое столкновение автомобилей: есть пострадавшие

В Вырумаа произошло лобовое столкновение автомобилей: есть пострадавшие

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня в 12.30 в полицию сообщили, что недалеко от деревни Сыэкырдси, волость Рыуге, на заснеженной дороге столкнулись два автомобиля, передает Postimees.

Пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро сказал, что в Вырумаа произошло лобовое столкновение между автомобилями Audi A4 и BMW 5-й серии.

Кахро пояснил, что в момент аварии дорожные условия были непростыми, однако точные причины произошедшего выясняются.

Скорая помощь увезла в больницу двух человек.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ