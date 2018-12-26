В Вырумаа произошло лобовое столкновение автомобилей: есть пострадавшие
26 декабря 2018, 15:31
Сегодня в 12.30 в полицию сообщили, что недалеко от деревни Сыэкырдси, волость Рыуге, на заснеженной дороге столкнулись два автомобиля, передает Postimees.
Пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро сказал, что в Вырумаа произошло лобовое столкновение между автомобилями Audi A4 и BMW 5-й серии.
Кахро пояснил, что в момент аварии дорожные условия были непростыми, однако точные причины произошедшего выясняются.
Скорая помощь увезла в больницу двух человек.