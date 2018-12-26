На второй день Рождества водители из Вильянди отличились

Во второй день Рождества полицейские устроили утром в Вильянди рейд, в общей сложности в алкотестер дунули 245 водителей. Все они были трезвыми, передает Sakala.
"Результаты радуют", - сказал руководитель патрульной службы Алар Садам после рейда. Водителей проверяли до обеда, в течение часа, в двух точках на въезде в город.
По словам Садама, в рождественские выходные за рулем были пойманы и пьяные водители. "Совершенно трезво все-таки не получилось", - констатировал он.
Во второй день Рождества полицейские Вильяндимаа сосредоточились на надзоре, потому что многие едут домой и движение на шоссе становится более оживленном.
Во время праздников самые тяжелые дорожные условия, по словам Садама, были во вторник вечером, когда дороги стали скользкими. Произошло несколько несчастных случаев, в ходе которых пострадали транспортные средства. Среди людей пострадавших, которым понадобилось больничное лечение, не было.