На второй день Рождества водители из Вильянди отличились

"Результаты радуют", - сказал руководитель патрульной службы Алар Садам после рейда. Водителей проверяли до обеда, в течение часа, в двух точках на въезде в город.

По словам Садама, в рождественские выходные за рулем были пойманы и пьяные водители. "Совершенно трезво все-таки не получилось", - констатировал он.

Во второй день Рождества полицейские Вильяндимаа сосредоточились на надзоре, потому что многие едут домой и движение на шоссе становится более оживленном.

В среду алкотестер полиции дунули 245 водителей и все они были трезвыми. ФОТО: Elmo Riig