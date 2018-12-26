Бывший главный тренер московского "Спартака" может продолжить карьеру в России

По данным источника, такое развитие событий возможно в том случае, если за трансферы оренбургского клуба будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая, о возможном приходе в "Оренбург" сообщалось ранее.

Каррера в октябре был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака", с которым завоевал титул чемпиона России и Суперкубок страны.

Сообщается также, что Каррера в случае назначения на пост наставника "Оренбурга" будет получать 1 млн евро в год, а обеспечивать его зарплату будет спонсор клуба "ГазпромдобычаОренбург".