Бывший главный тренер московского "Спартака" может продолжить карьеру в России

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" итальянец Массимо Каррера может занять аналогичный пост в "Оренбурге", утверждает портал Чемпимонат.com.
По данным источника, такое развитие событий возможно в том случае, если за трансферы оренбургского клуба будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая, о возможном приходе в "Оренбург" сообщалось ранее.
Каррера в октябре был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака", с которым завоевал титул чемпиона России и Суперкубок страны.
Сообщается также, что Каррера в случае назначения на пост наставника "Оренбурга" будет получать 1 млн евро в год, а обеспечивать его зарплату будет спонсор клуба "ГазпромдобычаОренбург".
На сегодняшний день должность главного тренера оренбуржцев занимает Владимир Федотов. После 16 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.