В 2018 году убежища в Эстонии попросили 90 человек

За минувший год Эстония получила 90 ходатайств о предоставлении убежища, треть из них были сделаны в течение одного месяца, пишет информагенство BNS.
Ведущий следователь бюро гражданства и международной защиты Кай Хейнлайд рассказала агентству, что в 2017 году таких ходатайств было 116, а в 2016 – 111.
Больше всего ходатайств было подано в июле, когда во время чемпионата мира по футболу в России эстонскую границу незаконно перескли 30 человек, попросивших убежища.
В остальные месяцы количество обращений было в среднем менее десятка в месяц.
По словам Хейнлайд, среди просителей об убежище и защите были в основном граждане Украины и России.
В этом году с просьбой о международной защите к властям Эстонии обратились 17 граждан Украины, 12 граждан России, 10 граждан Египта, 7 граждан Пакистана и шестеро граждан Бангладеш.