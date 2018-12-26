В 2018 году убежища в Эстонии попросили 90 человек

Ведущий следователь бюро гражданства и международной защиты Кай Хейнлайд рассказала агентству, что в 2017 году таких ходатайств было 116, а в 2016 – 111.

Больше всего ходатайств было подано в июле, когда во время чемпионата мира по футболу в России эстонскую границу незаконно перескли 30 человек, попросивших убежища.

В остальные месяцы количество обращений было в среднем менее десятка в месяц.

По словам Хейнлайд, среди просителей об убежище и защите были в основном граждане Украины и России.