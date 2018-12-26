Картина дня: бомбовая угроза, тяжелая авария и оставленная на улице девочка

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
Жительница Нарва-Йыэсуу удочерила девочку, оставленную на улице пьющей матерью
В прошлом году в детских домах Эстонии находилась почти тысяча детей, 160 проживали в опекунских семьях, кстати, число таких семей стало уменьшаться, пишет Postimees. Каждому ребенку нужна семья, и государство вкладывается в то, чтобы найти семьи, которые были бы готовы растить чужого ребенка. Читайте далее...
В Тарту людей эвакуировали из торгового центра из-за угрозы взрыва
Во вторник, 25 декабря, в 21.30 поступило сообщение о том, что в тартуском торговом центре Tasku заложена бомба. Полиция эвакуировала посетителей, а саперы осмотрели здание. Читайте далее...
В Вырумаа произошло лобовое столкновение автомобилей: есть пострадавшие
Сегодня в 12.30 в полицию сообщили, что недалеко от деревни Сыэкырдси, волость Рыуге, на заснеженной дороге столкнулись два автомобиля. Читайте далее...
СМИ: мировая экономика окажется под ударом в новом году
В 2019 году мировая экономика в полной мере ощутит на себе последствия от торговых войн, происходивших на протяжении всего 2018-го. Читайте далее...
Похищенную более 30 лет назад жительницу Аргентины удалось спасти
Жительница Аргентины вышла на свободу после 32 лет сексуального рабства в Боливии. Читайте далее...
Праздничные дни для полиции выдались хлопотными
Минувшие выходные и праздничные дни для полиции выдались хлопотными, в то же время, тяжелых происшествий, к счастью, было немного. Читайте далее...
Статистика Рийгикогу: кто старательно посещал все заседания, а кто оказался главным прогульщиком
В уходящем году в Рийгикогу состоялось 122 заседания. Лишь двое парламентариев присутствовали на всех из них. Некоторые объясняют свое отсутствие болезнью или встречами с избирателями, но в некоторых случаях у народных избранников не было уважительных причин. Читайте далее...
В 2018 году убежища в Эстонии попросили 90 человек
За минувший год Эстония получила 90 ходатайств о предоставлении убежища, треть из них были сделаны в течение одного месяца. Читайте далее...
Вчера умерла мама Тоомаса Хендрика Ильвеса
Сегодня утром экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сообщил, что ушла из жизни его мама Ирене Ильвес. Ей был 91 год. Читайте далее...
Телезрители пожертвовали детям, страдающим редкими заболеваниями, 289 300 евро
Зрители передачи «Jõulutunne» на канале ETV откликнусь на призыв о помощи детям, которые страдают редкими болезнями, и пожертвовали 289 300 евро. Читайте далее...