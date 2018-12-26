Картина дня: бомбовая угроза, тяжелая авария и оставленная на улице девочка

Жительница Нарва-Йыэсуу удочерила девочку, оставленную на улице пьющей матерью

В прошлом году в детских домах Эстонии находилась почти тысяча детей, 160 проживали в опекунских семьях, кстати, число таких семей стало уменьшаться, пишет Postimees. Каждому ребенку нужна семья, и государство вкладывается в то, чтобы найти семьи, которые были бы готовы растить чужого ребенка. Читайте далее...

В Тарту людей эвакуировали из торгового центра из-за угрозы взрыва

Во вторник, 25 декабря, в 21.30 поступило сообщение о том, что в тартуском торговом центре Tasku заложена бомба. Полиция эвакуировала посетителей, а саперы осмотрели здание. Читайте далее...

В Вырумаа произошло лобовое столкновение автомобилей: есть пострадавшие

Сегодня в 12.30 в полицию сообщили, что недалеко от деревни Сыэкырдси, волость Рыуге, на заснеженной дороге столкнулись два автомобиля. Читайте далее...

СМИ: мировая экономика окажется под ударом в новом году

В 2019 году мировая экономика в полной мере ощутит на себе последствия от торговых войн, происходивших на протяжении всего 2018-го. Читайте далее...

Похищенную более 30 лет назад жительницу Аргентины удалось спасти

Жительница Аргентины вышла на свободу после 32 лет сексуального рабства в Боливии. Читайте далее...

Праздничные дни для полиции выдались хлопотными

Минувшие выходные и праздничные дни для полиции выдались хлопотными, в то же время, тяжелых происшествий, к счастью, было немного. Читайте далее...

Статистика Рийгикогу: кто старательно посещал все заседания, а кто оказался главным прогульщиком

В уходящем году в Рийгикогу состоялось 122 заседания. Лишь двое парламентариев присутствовали на всех из них. Некоторые объясняют свое отсутствие болезнью или встречами с избирателями, но в некоторых случаях у народных избранников не было уважительных причин. Читайте далее...

В 2018 году убежища в Эстонии попросили 90 человек

За минувший год Эстония получила 90 ходатайств о предоставлении убежища, треть из них были сделаны в течение одного месяца. Читайте далее...

Вчера умерла мама Тоомаса Хендрика Ильвеса

Сегодня утром экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сообщил, что ушла из жизни его мама Ирене Ильвес. Ей был 91 год. Читайте далее...

Телезрители пожертвовали детям, страдающим редкими заболеваниями, 289 300 евро