Рийна Сиккут: стартовое пособие врачам нужно увеличить в несколько раз
26 декабря 2018, 16:31
Пособия для привлечения врачей на работу в сельские регионы необходимо увеличить в два-три раза, считает министр здоровья и труда Рийна Сиккут, передает Rus.ERR.
Руководитель отдела услуг здравоохранения того же министерства Пилле Саар высказала мнение о том, что стартовые пособия необходимо повысить, чтобы привлечь больше врачей на работу в сельскую местность.
"Стартовое пособие с когда-то установленным размером в 15 000 евро больше уже не достаточно. Его нужно увеличить как минимум вдвое, а то и втрое. Я уже внесла предложения и министерство приняло их в разработку", - заявила Рийна Сиккут.