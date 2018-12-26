Ср, 26.12.2018
Шоферы сравнивают пешеходов с камикадзе, которые нарочно выпрыгивают из-за кустов на «зебру». Сандер Кулламаа
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Рийна Сиккут: стартовое пособие врачам нужно увеличить в несколько раз

Рийна Сиккут: стартовое пособие врачам нужно увеличить в несколько раз

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Пособия для привлечения врачей на работу в сельские регионы необходимо увеличить в два-три раза, считает министр здоровья и труда Рийна Сиккут, передает Rus.ERR.

Руководитель отдела услуг здравоохранения того же министерства Пилле Саар высказала мнение о том, что стартовые пособия необходимо повысить, чтобы привлечь больше врачей на работу в сельскую местность.

"Стартовое пособие с когда-то установленным размером в 15 000 евро больше уже не достаточно. Его нужно увеличить как минимум вдвое, а то и втрое. Я уже внесла предложения и министерство приняло их в разработку", - заявила Рийна Сиккут.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ