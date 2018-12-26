Ср, 26.12.2018
Взгляды людей, считающих себя эстонскими националистами, могут быть диаметрально противоположными. Давид Всевиов

В Эстонии за последний год убежище получили 13 человек

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Центр беженцев в Вао.

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Власти Эстонии в 2018 году предоставили международную защиту и убежище в общей сложности 13 людям, почти половина из них — выходцы из Ирака.

Об этом в среду сообщила BNS руководитель бюро международной защиты Департамента полиции и погранохраны Кай Хейнлайд, по словам которой среди получивших защиту от Эстонии в этом году шестеро граждан Ирака.

Остальные люди, которые получили от властей Эстонии международную защиту, являются гражданами России, Сирии, Украины и Таджикистана.

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