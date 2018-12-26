В Эстонии за последний год убежище получили 13 человек
26 декабря 2018, 17:50
Власти Эстонии в 2018 году предоставили международную защиту и убежище в общей сложности 13 людям, почти половина из них — выходцы из Ирака.
Об этом в среду сообщила BNS руководитель бюро международной защиты Департамента полиции и погранохраны Кай Хейнлайд, по словам которой среди получивших защиту от Эстонии в этом году шестеро граждан Ирака.
Остальные люди, которые получили от властей Эстонии международную защиту, являются гражданами России, Сирии, Украины и Таджикистана.