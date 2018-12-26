Галерея: почти два десятка рыбаков в Валгеранна оказались в ледяном плену

Льдину с двумя десятками рыболовов отнесло от берега на расстояние до двух километров. Угрозы жизни людей не было, однако вернуться на берег своими силами они уже не могли.

В Валгеранна, Пярнумаа, отрезанным от берега рыбакам пришли на помощь спасатели, полицейские, морские спасатели Департамента полиции и погранохраны, а также спасатели Ляэнаского спасательного центра. ФОТО: Kristo Niglas

К месту происшествия поспешили спасатели и подразделение морских спасателей Департамента полиции и погранохраны. Первого спасенного рыболова спасатели доставили на берег к 13.30. Руководитель спасательных работ вызвал в район Валгеранна самолет, который вел с воздуха ледовую разведку, поскольку на морском льду появилось множество трещин. К 14 часам большая часть рыболовов была уже переправлена на берег. К 15 часам спасатели привезли с залива последних троих рыбаков, которые ушли от берега дальше всех. Всего было спасено 27 рыбаков.

В Валгеранна, Пярнумаа, отрезанным от берега рыбакам пришли на помощь спасатели, полицейские, морские спасатели Департамента полиции и погранохраны, а также спасатели Ляэнаского спасательного центра. ФОТО: Kristo Niglas

Произошедшее не слишком взволновало рыбаков. Некоторые из них ловили рыбу, пока прибывшие за ними спасатели не велели им сворачивать удочки. Один из спасенных заверил, что за 25 лет с ним еще и не такое случалось. Его улов сегодня был средним.

Первого спасенного рыболова спасатели доставили на берег к 13.30. ФОТО: Kristo Niglas

Пресс-секретарь Ляэнаского спасательного центра Марис Мооритс отметил, что хотя лед держит человека, находиться на нем небезопасно. "Этот случай наглядный пример того, что лед на водоемах очень изменчив и всегда следует считаться с опасностью провалиться", - подчеркнула она.

Чтобы убедиться, что лед безопасной толщины, его следует измерить ледобуром. Спасатели предупреждают, что даже если вы хорошо плаваете, провалиться под лед - очень опасно, потому что своими силами выбраться из воды на скользкий берег может быть крайне сложно.