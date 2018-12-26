Галерея: почти два десятка рыбаков в Валгеранна оказались в ледяном плену

Сегодня в 12.42 в Центр тревоги сообщили, что около двух десятков любителей подледного лова в среду днем оказались отрезанными от берега, передает Pärnu Postimees.
Льдину с двумя десятками рыболовов отнесло от берега на расстояние до двух километров. Угрозы жизни людей не было, однако вернуться на берег своими силами они уже не могли.
К месту происшествия поспешили спасатели и подразделение морских спасателей Департамента полиции и погранохраны. Первого спасенного рыболова спасатели доставили на берег к 13.30. Руководитель спасательных работ вызвал в район Валгеранна самолет, который вел с воздуха ледовую разведку, поскольку на морском льду появилось множество трещин. К 14 часам большая часть рыболовов была уже переправлена на берег. К 15 часам спасатели привезли с залива последних троих рыбаков, которые ушли от берега дальше всех. Всего было спасено 27 рыбаков.
Произошедшее не слишком взволновало рыбаков. Некоторые из них ловили рыбу, пока прибывшие за ними спасатели не велели им сворачивать удочки. Один из спасенных заверил, что за 25 лет с ним еще и не такое случалось. Его улов сегодня был средним.
Пресс-секретарь Ляэнаского спасательного центра Марис Мооритс отметил, что хотя лед держит человека, находиться на нем небезопасно. "Этот случай наглядный пример того, что лед на водоемах очень изменчив и всегда следует считаться с опасностью провалиться", - подчеркнула она.
Чтобы убедиться, что лед безопасной толщины, его следует измерить ледобуром. Спасатели предупреждают, что даже если вы хорошо плаваете, провалиться под лед - очень опасно, потому что своими силами выбраться из воды на скользкий берег может быть крайне сложно.
В холодной воде человек теряет способность действовать и сознание примерно в течение четверти часа. Дети и пожилые люди - еще быстрее. Поэтому в случае, когда кто-то провалился под лед, необходимо оказать помощь очень быстро, однако обычно ее приходится ждать.