Рядом с башней Толстая Маргарита установят средневековое судно

Об этом BNS сообщил директор Морского музея Урмас Дрезен, по словам которого плотники сооружают для транспортировки останков когга специальную раму. Находящийся сейчас в Летной гавани Таллинна корпус когга прошел консервацию и в начале следующего года будет перевезен и установлен на постоянной основе во внутреннем дворе музея в башне Толстая Маргарита, где сейчас полным ходом продолжаются реконструкционные и строительные работы.

"Когг будет перемещен с нынешней рамы на новый транспортировочный каркас, который позднее станет опорой для судна в постоянной экспозиции. Предполагаем, что обновленная экспозиция Морского музея в Толстой Маргарите откроется в ноябре 2019 года", - пояснил Дрезен.

Проведенные на данный момент исследования позволяют утверждать, что обнаруженные в Таллинне летом 2015 года останки когга относятся к началу 14 века.

Сейчас корабль длиной 18 метров и шириной 6,6 метра хранится в Гавани гидросамолетов. Это средневековое торговое судно типа когга, суда такого типа использовались для перевозки товаров в Балтийском и Северном море.

В останках корабля и вокруг было найдено множество бытовых предметов из металла, дерева, бересты, кожи, текстиля, глины и камня.

Судя по находкам, когг затонул в окрестностях Таллинна в шторм 1320‒1330 годах.

Когг, ког (от др.-в.-нем. kogho и ср.-нижн.-нем. kogge, koggen) — средневековое одномачтовое палубное парусное судно с высокими бортами и мощным корпусом, оснащённое прямым парусом площадью 150—200 м². Использовалось как основное торговое, а также военное судно союза ганзейских городов.

По наиболее распространенной версии, когги были изобретены фризами для нужд и условий неглубокой акватории ваттового моря близ берегов Фрисландии.

Наиболее ранние археологические находки отдельных деталей судна датируются VII веком.

Первое документальное письменное упоминание о когге относится к 948 году. В течение X—XV веков конструкция когга непрерывно совершенствуется. На протяжении XII—XIV веков и более чем 200 лет когг являлся главным морским судном Ганзы.