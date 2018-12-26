Эстония в этом году не примет беженцев по второй программе ЕС

Об этом BNS сообщили в департаменте полиции и погранохраны, отметив, что чиновники ведомства в конце ноября — начале декабря рассмотрели личные дела беженцев из Сирии, находящихся сейчас в лагерях беженцев в Турции.

По словам пресс-секретаря департамента, решения о том, кого из них можно принять в Эстонии, будут приняты в январе.

Это значит, что беженцы по квоте ЕС в этом году в Эстонию уже не прибудут.

Эстония в соответствии с миграционной программой ЕС за 2015 год приняла по квоте 206 беженцев, в том числе 141 человека из Греции, 59 из Турции и шестерых из Италии. По данным МВД, из них в Эстонии не находятся 83 человека. Кроме того, одна семья из пяти человек вернулась на родину.

Эстония считает эту миграционную программу полностью выполненной.

Европейская комиссия 27 сентября 2017 года внесла предложение с октября 2019 года распределить по странам ЕС 50 000 беженцев, нуждающихся в международной защите. Правительство Эстонии решило переместить из Турции в 2018 и 2019 годах по 40 беженцев, то есть, в общей сложности 80 человек.