Ср, 26.12.2018
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Галерея: в Таллинне построят шестиэтажный бизнес-центр

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Merko Ehitus построит на Пярнуском шоссе шестиэтажный бизнес-центр, передает Postimees.

Заказчик здания - предприятие OÜ Aromare, относящееся к Silikaat Grupp. Здание будет называться бизнес-центр Пярнуского шоссе. В шестиэтажном бизнес-центре будут располагаться офисы и помещения, которые будут сдаваться магазинам, парковка будет вмещать 300 автомобилей. Архитектор здания - Юло Пейл, площадь брутто здания составляет 23 933 м/кв. Строительство завершится к 2020 году.

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