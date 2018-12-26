Галерея: в Таллинне построят шестиэтажный бизнес-центр

Заказчик здания - предприятие OÜ Aromare, относящееся к Silikaat Grupp. Здание будет называться бизнес-центр Пярнуского шоссе. В шестиэтажном бизнес-центре будут располагаться офисы и помещения, которые будут сдаваться магазинам, парковка будет вмещать 300 автомобилей. Архитектор здания - Юло Пейл, площадь брутто здания составляет 23 933 м/кв. Строительство завершится к 2020 году.