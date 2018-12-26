Нефть взлетела

Rus.Postimees.eeЭкономикаНефть взлетелаНефть взлетелаrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать26 декабря 2018, 20:15Нефть. Иллюстративное фото.ФОТО: Reuters / ScanpixБаррель нефти марки Brent подорожал на 4,7 процента в ходе торговой сессии 26 декабря, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже (ICE), передает Lenta.ru.На момент публикации фьючерс на один баррель с поставкой в марте 2019 года стоил 52,96 доллара.Фьючерс на баррель американского сорта WTI также вырос в цене — на шесть процентов в течение сессии. На момент публикации он стоил 45,27 доллара.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьбаррельбиржанефтьторгицена