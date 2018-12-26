Ср, 26.12.2018
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Нефть взлетела

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Нефть. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Баррель нефти марки Brent подорожал на 4,7 процента в ходе торговой сессии 26 декабря, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже (ICE), передает Lenta.ru.

На момент публикации фьючерс на один баррель с поставкой в марте 2019 года стоил 52,96 доллара.

Фьючерс на баррель американского сорта WTI также вырос в цене — на шесть процентов в течение сессии. На момент публикации он стоил 45,27 доллара.

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