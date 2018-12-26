Нефть взлетела

На момент публикации фьючерс на один баррель с поставкой в марте 2019 года стоил 52,96 доллара.

Фьючерс на баррель американского сорта WTI также вырос в цене — на шесть процентов в течение сессии. На момент публикации он стоил 45,27 доллара.