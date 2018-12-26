Ср, 26.12.2018
Шоферы сравнивают пешеходов с камикадзе, которые нарочно выпрыгивают из-за кустов на «зебру». Сандер Кулламаа

Статистика: как прошел 2018 год в Эстонии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Флаг Эстонии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu

Основываясь на данных Департамента статистики, Postimees дает обзор прошедшего года.

  • Численность населения

1 319 133, из них 621 084 мужчин и 698 049 женщин (по состоянию на первое января).

  • Количество рождений и смертей

По состоянию на ноябрь умерло 13005 человек. На свет появилось 13267 человек.

ФОТО: Meelis Meilbaum

В сентябре этого года Postimees писал, что регистрация рождаемости с начала года до конца августа демонстрирует рост в каждом месяце. Однако на интенсивный рост рождаемости в будущем, по словам демографов, надеяться не стоит.

По данным Департамента статистики, изменилась сезонная тенденция рождаемости. Если раньше больше детей рождалось в весенние месяцы, то теперь на свет чаще появляются летом и в начале осени. Неизменным осталось то, что меньше детей рождается зимой.

  • Браки и разводы

По состоянию на ноябрь было заключено 5561 рака, большая их часть - в августе.

Разводов было 2791, 300 браков было расторгнуто в октябре.

ФОТО: Urmas Luik

Если еще двадцать лет назад Эстония была на первом месте в Европе по разводам, то теперь мы на среднем уровне. В то же время уменьшилось количество браков.

  • Средняя зарплата

Средняя зарплата по Эстонии в третьем квартале составила 1291 евро, поднявшись на 7,5% за прошедшее время. Средняя часовая брутто-зарплата составила 7,51 евро.

ФОТО: Statistikaamet

В третьем квартале уездами с самой высокой зарплатой стали Харьюский и Тартуский уезды, с самой низкой - Хийумаа и Валгамаа. Брутто-зарплата выросла во всех уездах. Самый быстрый рост брутто-зарплаты в третьем квартире был в Пыльвамаа и на Сааремаа, самый медленный - в Вырумаа и Ляэне-Вирумаа.

Цены

Индекс потребительских цен в ноября 2018 года изменился в сравнении с ноябрем прошлого года на 3,4%, больше всего на это повлияло электричество, тепловая энергия и отопление, которые увеличили этот показатель почти на треть.

ФОТО: Statistikaamet

  • Цены на квартиры

В сравнении с третьим кварталом прошлого года цены на квартиры в Таллинне и его окрестностях выросли на 5,1%, в Тарту и Пярну - на 9%, однако в остальных регионах Эстонии упали на 6,3%.

ФОТО: Arvo Meeks

  • Трудовая занятость

В третьем квартале уровень трудовой занятости составил 68,2 %. Работающих полный рабочий день было 588 000 человек и работающих с частичной занятостью - 78 600. Чаще всего с частичностью занятостью работают молодые и пожилые люди. Уровень трудовой занятости среди пожилых людей вырос до рекордно высокого показателя.

ФОТО: Statistikaamet

Уровень безработицы в третьем квартале с 5,8% прошлого года упал до 5,2%. Число неактивных на рынке труда составило 273 400 человек, большая часть из них пенсионного возраста (82 800), учащиеся (63 300) или нетрудоспособные по причине болезней или травм (61 200).

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ