Статистика: как прошел 2018 год в Эстонии

Численность населения

1 319 133, из них 621 084 мужчин и 698 049 женщин (по состоянию на первое января).

Количество рождений и смертей

По состоянию на ноябрь умерло 13005 человек. На свет появилось 13267 человек.

ФОТО: Meelis Meilbaum

В сентябре этого года Postimees писал, что регистрация рождаемости с начала года до конца августа демонстрирует рост в каждом месяце. Однако на интенсивный рост рождаемости в будущем, по словам демографов, надеяться не стоит.

По данным Департамента статистики, изменилась сезонная тенденция рождаемости. Если раньше больше детей рождалось в весенние месяцы, то теперь на свет чаще появляются летом и в начале осени. Неизменным осталось то, что меньше детей рождается зимой.

Браки и разводы

По состоянию на ноябрь было заключено 5561 рака, большая их часть - в августе.

Разводов было 2791, 300 браков было расторгнуто в октябре.

ФОТО: Urmas Luik

Если еще двадцать лет назад Эстония была на первом месте в Европе по разводам, то теперь мы на среднем уровне. В то же время уменьшилось количество браков.

Средняя зарплата

Средняя зарплата по Эстонии в третьем квартале составила 1291 евро, поднявшись на 7,5% за прошедшее время. Средняя часовая брутто-зарплата составила 7,51 евро.

ФОТО: Statistikaamet

В третьем квартале уездами с самой высокой зарплатой стали Харьюский и Тартуский уезды, с самой низкой - Хийумаа и Валгамаа. Брутто-зарплата выросла во всех уездах. Самый быстрый рост брутто-зарплаты в третьем квартире был в Пыльвамаа и на Сааремаа, самый медленный - в Вырумаа и Ляэне-Вирумаа.

Цены

Индекс потребительских цен в ноября 2018 года изменился в сравнении с ноябрем прошлого года на 3,4%, больше всего на это повлияло электричество, тепловая энергия и отопление, которые увеличили этот показатель почти на треть.

ФОТО: Statistikaamet

Цены на квартиры

В сравнении с третьим кварталом прошлого года цены на квартиры в Таллинне и его окрестностях выросли на 5,1%, в Тарту и Пярну - на 9%, однако в остальных регионах Эстонии упали на 6,3%.

ФОТО: Arvo Meeks

Трудовая занятость

В третьем квартале уровень трудовой занятости составил 68,2 %. Работающих полный рабочий день было 588 000 человек и работающих с частичной занятостью - 78 600. Чаще всего с частичностью занятостью работают молодые и пожилые люди. Уровень трудовой занятости среди пожилых людей вырос до рекордно высокого показателя.

ФОТО: Statistikaamet