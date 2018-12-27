В Индонезии повышен уровень опасности вулкана Анак-Кракатау

По его данным, накануне сгустились облака дыма и участились выбросы горячего пепла. Сам пепел не представляет угрозы, но жителям затронутых районов рекомендовали носить защитные маски и очки, пишет DW.com. Извержение вулкана и последовавший за ним оползень вызвали 22 декабря крупное цунами, в результате которого на островах Суматра и Ява погибли более 430 человек. В результате разрушительных волн остались без жилья почти 12 тысяч человек.