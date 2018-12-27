Глушаковым заинтересовалась ФСБ

«К делу Глушакова подключилась ФСБ. Его будут проверять на взятки. Есть доказательства.

Представители жены футболиста Даши написали заявление в Центральный аппарат ФСБ и – сейчас важно – дали силовикам аудио.

Это записи признаний Глушакова о том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали на него уголовное дело.

В материалах у ФСБшников есть и конкретные цифры, и данные решальщика – доверенного лица футболиста. В ближайшее время этого человека вызовут на допрос», – сообщает телеграм-канал Mash.