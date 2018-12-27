Дональд Трамп неожиданно посетил американских военнослужащих в Ираке

Визит Трампа и его жены Меланьи готовился в обстановке секретности и не был анонсирован. Кроме того, он стал первым посещением военнослужащих США в районе боевых действий после избрания Трампа на должность главы Белого дома, пишет DW.com. Пресс-секретарь президента Сара Сандерс пояснила в своем микроблоге Twitter, что целью визита было непосредственно поблагодарить военных за их службу и пожелать им счастливого Рождества.

В рамках поездки была запланирована и встреча Трампа с премьер-министром Ирака Аделем Абделем Махди, но ее, как сообщила пресс-служба Махди, отменили из-за разногласий по поводу проведения. В итоге личная встреча была заменена телефонной беседой, говорится в заявлении.