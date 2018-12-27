Убийственная любовь: в России погибла вице-чемпионка страны по плаванию

В ходе следственного эксперимента убийца признался, что совершил преступление на пустыре возле дома Аскаровой, куда он позвал ее поговорить. После резкого отказа девушки возобновить отношения юноша напал на нее с ножом. Обвиняемый признался, что после первых ударов перестал понимать, что происходит. Убийца учился в соседней школе и долгое время ухаживал за спортсменкой.