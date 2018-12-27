Чт, 27.12.2018
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Убийственная любовь: в России погибла вице-чемпионка страны по плаванию

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Причиной убийства 16-летней вице-чемпионки России по плаванию Сафии Аскаровой стал ее отказ возобновить отношения с молодым человеком, cообщаeт Lenta.Ru.

В ходе следственного эксперимента убийца признался, что совершил преступление на пустыре возле дома Аскаровой, куда он позвал ее поговорить. После резкого отказа девушки возобновить отношения юноша напал на нее с ножом. Обвиняемый признался, что после первых ударов перестал понимать, что происходит. Убийца учился в соседней школе и долгое время ухаживал за спортсменкой.

25 декабря молодого человека арестовали. Он заключен под стражу на два месяца, после чего предстанет перед судом.

Аскарова являлась мастером спорта по плаванию. В 2017 году она заняла второе место на чемпионате страны среди юниоров-

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