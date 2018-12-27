Оптимизация рабочих процессов в Omniva обернулась кошмаром для подписчиков газет

В целях сокращения расходов в конце декабря госпредприятие Omniva прекратило осуществлять сортировку почты в Пыльтсамаа. Работников сократили, а работы по сортировке почты перевели в Йыгева.

Особенно странным это решение выглядит для проживающих в Пыльтсамаа подписчиков местной газеты Vali Uudised. Выходящая дважды в неделю газета имеет тираж в 1400 экземпляров. Печатают газету в Пыльтсамаа, затем вечером везут в находящийся в 30 километрах от типографии Йыгева, а на следующий день почти весь тираж газеты везут обратно в Пыльтсамаа, где ее впоследствии доставляют подписчикам.

Волостной старейшина Пыльтсамаа Маргус Мельдри сказал, что начиная с декабря его телефон разрывается от звонков, так как люди просят как-то воздействовать на Omniva. Многие жители Пыльтсамаа звонили в службу поддержки клиентов Omniva. Но телефон постоянно занят, а если кому-то и удается дозвониться, то на другом конце провода говорят об имеющемся предписании. Так, ситуация с доставкой газет в Пыльтсамаа и не меняется.

Оптимизация рабочих процессов в Omniva привела к тому, что даже библиотека, являющаяся крупнейшим подписчиком газет в Йыгевамаа, получила свежие газеты в пять часов вечера, а закрылась она час спустя.

Проживающая в Пыльтсамаа пенсионерка Айно Каземетс получает газету Postimees лишь поздно вечером. ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Пресс-секретарь Omniva Кая Сепп заявила, что, по имеющейся у нее информации, ситуация уже улучшилась.

Руководитель по связям с общественностью Omniva Маттиас Кайв в своем письме сообщил, что главным фактором, повлиявшим на рабочие процессы в регионе Пыльтсамаа, стало закрытие сортировочного центра. «Это означает, что изменится время доставки некоторых почтовых отправлений», - сообщил он.