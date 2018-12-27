Чт, 27.12.2018
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Роналду впервые начал матч в запасе «Ювентуса»

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Cristiano Ronaldo

ФОТО: ALBERTO LINGRIA / REUTERS

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался на скамейке запасных в матче чемпионата Италии против «Аталанты»

Португалец впервые в сезоне был заявлен в качестве запасного игрока. Он вышел на поле на 65-й минуте вместо Сами Хедиры, когда «Юве» уже был в меньшинстве, и на 78-й сравнял счет после углового.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года. Матч с «Аталантой» – первый случай, когда Криштиану начал игру в запасе «бьянконери».

Для Роналду это первый гол с замены в рамках национальных первенств с 6 апреля 2013 года. Тогда он, выступая за «Реал», забил «Леванте» в матче чемпионата Испании.

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