Роналду впервые начал матч в запасе «Ювентуса»

Португалец впервые в сезоне был заявлен в качестве запасного игрока. Он вышел на поле на 65-й минуте вместо Сами Хедиры, когда «Юве» уже был в меньшинстве, и на 78-й сравнял счет после углового.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года. Матч с «Аталантой» – первый случай, когда Криштиану начал игру в запасе «бьянконери».