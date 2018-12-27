Украина расширила санкции в отношении российских граждан и компаний

Решением СНБО санкции вводятся, в частности, против организаторов выборов в "ДНР" и "ЛНР", а также в отношении военнослужащих, судей и силовиков, причастных к захвату в плен украинских моряков. Конкретные имена и названия компаний, против которых будут применены ограничительные меры, пока не называются, сообщает DW.com.

Усиленный контроль россиян остается

В то же время СНБО рекомендовал Государственной пограничной службе Украины продолжать усиленную охрану границы с Россией. Кроме того, ведомство потребовало осуществлять усиленный контроль россиян, пересекающих границу Украины.

Россия тоже расширила санкции