Украина расширила санкции в отношении российских граждан и компаний

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в среду, 26 декабря, принял решение ввести дополнительные санкции против российских юридических и физических лиц. Ограничительные меры вводятся за проведение выборов в самопровозглашенных республиках "ДНР" и "ЛНР", а также в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Решением СНБО санкции вводятся, в частности, против организаторов выборов в "ДНР" и "ЛНР", а также в отношении военнослужащих, судей и силовиков, причастных к захвату в плен украинских моряков. Конкретные имена и названия компаний, против которых будут применены ограничительные меры, пока не называются, сообщает DW.com.
Усиленный контроль россиян остается
В то же время СНБО рекомендовал Государственной пограничной службе Украины продолжать усиленную охрану границы с Россией. Кроме того, ведомство потребовало осуществлять усиленный контроль россиян, пересекающих границу Украины.
Россия тоже расширила санкции
Накануне Россия объявила о расширении санкций против физических и юридических лиц Украины. Теперь в список входят 567 физических и 75 юридических лиц. Так, в реестр включены объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины "Укроборонпром", занимающийся экспортом и импортом продукции военного и двойного назначения "Укрспецэкспорт", принадлежащий украинскому правительству "Укрэксимбанк", акционерное общество "Центрэнерго", а также страховая группа "ТАС". Кроме того, в санкционный список вошли мэр Одессы Геннадий Труханов и экс-глава правления телеканала "Интер" Егор Бенкендорф.