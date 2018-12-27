Ночной клуб закрыли после многочисленных жалоб соседей

В связи с постоянными жалобами жильцов близлежащих домов в центре Тарту закроется находившийся в здании развлекательного центра Athena ночной клуб Tempo, пишет Tartu Postimees.
Согласно имеющейся в распоряжении газеты информации, за последние три года в полицию поступило 37 жалоб на слишком громкую музыку и шум. В этом году стражам правопорядка приходилось 13 раз выезжать на вызов в центр Athena. Установка дополнительной звукоизоляции не способствовала улучшению ситуации.
«В ночном клубе невозможно заглушить шум настолько, чтобы это не мешало жильцам соседних домов», - сообщил член правления предприятия OÜ Ateena Maja Пеэтер Кукк, в собственности которого находится данное здание. По его словам, после закрытия центра Athena на его месте откроется Тартуская лютеранская школа.
На своей домашней страничке школа сообщила, что работа в новом здании начнется со следующего учебного года. «Решение согласовано с городскими властями и хорошо взвешено. В той части здания, где находился ресторан, появятся учебные классы. В здании распахнет двери школа. Договор аренды заключен на 15 лет», - говорится на сайте школы.