Чт, 27.12.2018
Взгляды людей, считающих себя эстонскими националистами, могут быть диаметрально противоположными. Давид Всевиов

Ночной клуб закрыли после многочисленных жалоб соседей

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Здание, где находился проблемный ночной клуб.

ФОТО: Margus Ansu

В связи с постоянными жалобами жильцов близлежащих домов в центре Тарту закроется находившийся в здании развлекательного центра Athena ночной клуб Tempo, пишет Tartu Postimees.

Согласно имеющейся в распоряжении газеты информации, за последние три года в полицию поступило 37 жалоб на слишком громкую музыку и шум. В этом году стражам правопорядка приходилось 13 раз выезжать на вызов в центр Athena. Установка дополнительной звукоизоляции не способствовала улучшению ситуации.

«В ночном клубе невозможно заглушить шум настолько, чтобы это не мешало жильцам соседних домов», - сообщил член правления предприятия OÜ Ateena Maja Пеэтер Кукк, в собственности которого находится данное здание. По его словам, после закрытия центра Athena на его месте откроется Тартуская лютеранская школа.

На своей домашней страничке школа сообщила, что работа в новом здании начнется со следующего учебного года. «Решение согласовано с городскими властями и хорошо взвешено. В той части здания, где находился ресторан, появятся учебные классы. В здании распахнет двери школа. Договор аренды заключен на 15 лет», - говорится на сайте школы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ