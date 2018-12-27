Ночной клуб закрыли после многочисленных жалоб соседей

Согласно имеющейся в распоряжении газеты информации, за последние три года в полицию поступило 37 жалоб на слишком громкую музыку и шум. В этом году стражам правопорядка приходилось 13 раз выезжать на вызов в центр Athena. Установка дополнительной звукоизоляции не способствовала улучшению ситуации.

«В ночном клубе невозможно заглушить шум настолько, чтобы это не мешало жильцам соседних домов», - сообщил член правления предприятия OÜ Ateena Maja Пеэтер Кукк, в собственности которого находится данное здание. По его словам, после закрытия центра Athena на его месте откроется Тартуская лютеранская школа.