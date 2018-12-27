"Ливерпуль" мчит к чемпионству

Мерсисайдский клуб набрал 51 очко в 19 турах (16 побед и 3 ничьих).

На второе место поднялся «Тоттенхэм». Лондонцы разгромили «Борнмут» (5:0) и обошли в таблице «Манчестер Сити», который уступил «Лестеру» (1:2).

Команда Юргена Клоппа стала победителем первого круга в АПЛ, опережая идущий вторым «Тоттенхэм» на шесть очков и «Манчестер Сити», опустившийся на третью позицию, – на семь.

«Ливерпуль» впервые с сезона-2002/03 лидирует в премьер-лиге с отрывом в шесть или более очков. Тот сезон «красные» закончили на пятом месте.

«Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» в матче 19-го тура чемпионата Англии (1:2).

Для «горожан» это поражение стало вторым подряд в АПЛ и третьим в общей сложности.

У команды Хосепа Гвардиолы уже больше поражений в чемпионате, чем за весь прошлый сезон (2).