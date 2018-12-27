Чт, 27.12.2018
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Авария на подстанции оставила без электричества жителей нескольких районов Таллинна

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Подстанция. Снимок иллюстративный

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

В четверг утром на подстанции Elering в Веэренни отключились два трансформатора, из-за чего многие жители нескольких столичных районов остались без электричества примерно на 20 минут.

Отключение электроэнергии в основном затронуло жителей Мустамяэ и Нымме, но перебои с электроснабжением возникли и в центральном районе Таллинна, пишет rus.err.ee.

Сообщение о неисправности поступило в Elektrilevi в 7:37, неисправность устранили в 7:54.

Авария была вызвана отключением двух трансформаторов на подстанции.

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