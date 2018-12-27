Стало известно, где появится первый в Эстонии магазин Lidl

Детальная планировка первого в Эстонии магазина Lidl будет обнародована в конце января в Тарту. Планируемый участок в почти два с половиной гектара находится в районе Аннелинн возле перекрестка Кальда-теэ и бульвара Каунасе, в непосредственной близости от двухэтажного Annelinna Keskus, передает Tartu Postimees.
Целевое назначение данного участка земли на Кальда-теэ,29 — земля под предприятие торговли и обслуживания, там можно строить три здания с максимум тремя этажами, площадь постройки — 3264 квадратных метров. В юго-восточной части участка на зеленой зоне планируется построить игровую площадку или установить скамейки возле пешеходных дорожек.
Тартуский городской архитектор Тынис Арьюс отметил, что для поиска лучшего архитектурного решения строительства магазина Lidl нужно провести архитектурный конкурс с тремя приглашенными участниками.
Известно, что интересы Lidl в Тарту не ограничиваются только районом Аннелинн и для строительства магазина было сделано предложение о покупке владельцу земли на улице Ребасе. Затем представители Lidl изучали, возможно ли построить магазин на улице Туру вместо бывшей центральной котельной. Арьюс отметил, что там возникли проблемы с нехваткой места и взгляды были устремлены на Lina Haiglakvartal, где город охотнее хотел бы видеть жилые дома. Сомнения возникли с тем, как посетители магазина будут парковать свои автомобили. Возможно построить подземную парковку, но это обойдется очень дорого.