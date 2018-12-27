Стало известно, где появится первый в Эстонии магазин Lidl

Целевое назначение данного участка земли на Кальда-теэ,29 — земля под предприятие торговли и обслуживания, там можно строить три здания с максимум тремя этажами, площадь постройки — 3264 квадратных метров. В юго-восточной части участка на зеленой зоне планируется построить игровую площадку или установить скамейки возле пешеходных дорожек.

Известно, что интересы Lidl в Тарту не ограничиваются только районом Аннелинн и для строительства магазина было сделано предложение о покупке владельцу земли на улице Ребасе. Затем представители Lidl изучали, возможно ли построить магазин на улице Туру вместо бывшей центральной котельной. Арьюс отметил, что там возникли проблемы с нехваткой места и взгляды были устремлены на Lina Haiglakvartal, где город охотнее хотел бы видеть жилые дома. Сомнения возникли с тем, как посетители магазина будут парковать свои автомобили. Возможно построить подземную парковку, но это обойдется очень дорого.