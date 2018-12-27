Россия может выставить Эстонии многомиллионный счет за регулирование частоты в электросетях

Поскольку страны Балтии намерены в 2025 году синхронизировать свои электросистемы с материковой Европой, Россия для обеспечения энергонезависимости Калининграда установила две электростанции на базе сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 160 мегаватт и плавучий терминал СПГ, который позволит снабжать их газом и тогда, когда в Калининград больше не будет поступать газ по трубопроводу из Литвы. Они также смогут оказывать Калининграду системные услуги и тем самым прекратится взаимная зависимость электросистем кольца БРЭЛЛ, пишет Postimees.

В общей зоне синхронизации стран Балтии, России и Белоруссии частота регулируется преимущественно с помощью электростанций электросистемы Северо-Запада России, до сих Эстония за эту услугу не платила.

«Вероятность, что Россия может представить странам Балтии счет за системные услуги, растет со временем. По сути в этом и нет ничего неправильного, потому что фактически они оказывают нам услугу регулирования частоты», - сказал Вескимяги BNS.

По оценке Elering, на развитие и поддержание аналогичной мощности потребовалось бы около 30 млн евро в год.

Сейчас Эстония платит российскому продавцу электроэнергии «Интер РАО» за трансграничный дисбаланс.

По словам Вескимяги, в течение последних десяти лет велась систематическая работа по снижению зависимости балтийских электросистем от России: построены смычки с Финляндией, Швецией и Польшей и укреплены сети внутри стран.

«Сейчас можно поддерживать работу электросистемы Эстонии без производства электроэнергии в Нарве, еще несколько лет назад это было бы невозможно», - сказал Вескимяги и добавил, что благодаря рассинхронизации исчезнет последний риск в сфере энергобезопасности.

По словам Вескимяги, трехдневное полное отключение электричества в странах Балтии обошлось бы в 2,3 млрд евро, поэтому нельзя согласиться с утверждением, что синхронизация с материковой Европой обошлась бы дорого.

На первом этапе синхронизации будут проведены инвестиции, необходимые для укрепления сетей в странах Балтии. Три оператора балтийских электросистем в октябре подали Фонду сплочения Европы CEF общее ходатайство на сумму 432 млн евро, доля Эстонии составляет от этой суммы 187,7 млн евро.

В число инвестиций второго этапа синхронизации входят в том числе инвестиции в поддержание частоты, а инвестиции третьего этапа будут согласованы в ходе проекта — это в том числе инвестиции, необходимые для сообщения между сетями Литвы и Польши.

В рамках подготовки синхронизации стран Балтии с материковой Европой планируется провести два 12-часовых испытательных отключения, которые намечены на июнь. «Подготовка испытательного отключения ведется, оценке различных связанных с ним рисков, в том числе киберрисков, уделяется очень много внимания. Мы сотрудничаем в этой области со своими латвийскими и литовскими коллегами, учреждениями причастных к этому стран и зарубежными экспертами», - сказал Вескимяги.

В конце мая Россия проведет 72-часовое тестовое отключение Калининграда от стран Балтии.