Жертвоприношение Большому космическому блефу

- Да это же чистейшей воды Оруэлл, «1984», - воскликните вы. Совершенно верно. Но не забывайте, что Оруэлл имел в виду не один только СССР, а любую систему, для которой человек – расходный материал, не более.

Урчагин говорит о необходимость притока свежей крови. И возникает чудовищный гротеск: полутруп, пытающийся омыться кровью молодых, чтобы продлить себе жизнь.

Образы других отцов-командиров, отчаянного матерщинника полковника Халмурадова (Игорь Рогачев) и калеки, выпускника летного училища им. Маресьева, лейтенанта Ландратова (Александр Домовой), иные по своей природе. В них нет той четкости, достойной трагической графики немецкого экспрессионизма 1920-х годов, которую я вижу в работе Щигорца, зато больше плотского начала. Может быть, некоторой карикатурности, перебора (это уже не двадцать одно, а двадцать два)? Но поверьте, за недолгий срок военной службы полковники типа Халмурадова встречались мне не раз и не два. Так что правда жизни – заостренная, как требует театральная природа – тут соблюдена.

А Ландратов (точнее, конечно, Домовой!) буквально потряс песней «Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу». В ней было столько душевной боли человека, рожденного летать, но обреченного ковылять на костылях, и столько понимания, что парни, летающие на «Фантомах», как и те, кто летает на «МиГах» - одинаковые пешки в большой политике, которыми большие парни за шахматной доской жертвуют направо и налево.

На сцене то и дело появляется медведь. Он воспринимается народным тотемом, символом России, а когда надевает оренбургский пуховый платок, становится Большой Медведицей, чуть ли не Родиной-Матерью.

Придя домой, я нашел в интернете эту песню в исполнении группы «Чиж и Co». Нет, не то! Профессионально, конечно, но нет той душевности и отчаяния, которые звучали в надрывном голосе Ландратова, ожесточенно терзавшего гитарные струны.

И тут входит медведь

Сюрреалистический символизм постановки не просто допускает – требует! – образов, которые поначалу кажутся неясными, но затем ты расшифровываешь их – и происходящее выстраивается в четкую и резкую картину.

Больничные койки, которых то и дело возят по сцене (чуть ли не наперегонки), становятся намеком на агонию Системы. (Безжалостные острословы назвали ту агонию, когда генсеки умирали один за другим, а страна погружалась в хаос, гонками на лафетах).

На сцене то и дело появляется медведь. Он воспринимается народным тотемом, символом России, а когда надевает оренбургский пуховый платок, становится Большой Медведицей, чуть ли не Родиной-Матерью.

Но вот Медведь снимает маску – и следует потрясающий, переворачивающий душу, монолог егеря по имени Иван Попадья, которого вместе с сыном принесли в жертву Большой Политике. Егеря должны были изображать диких зверей, а члены Политбюро и высокие зарубежные гости палили по ним. Бронежилеты, надетые под шкуры, выручали, но… случилось так, что сын Ивана был ранен охотничьим ножом, и истек кровью, пока высокий гость и гостеприимные хозяева пировали на мишках.

История, конечно, фантастическая. Навеяна, скорее всего, известным анекдотом, как зашитый в заячью шкуру кот полез на дерево и до полусмерти перепугал гедеэровского партбосса Хоннекера. Но суть вещей, отношение Системы к простому человеку, передает со снайперской точностью.

Особенно если учесть, с какой силой читает монолог «Медведя» Дмитрий Косяков.

Этот эпизод становится кодой спектакля. И его кодом, обнажающим то послание, которое вложили авторы «Омон Ра» в постановку. Время прошло, но изменилась ли природа отношения государства и человека?