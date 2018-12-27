Тяжелое ДТП на шоссе: косуля выскочила на дорогу перед грузовиком

Сегодня, 27 декабря, около 7:45 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Камбья, в деревне Лепику, на 196-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру.

По предварительным данным, перед грузовиком выбежала косуля. На данный момент известно, что в ДТП люди не пострадали, но движение на месте аварии в одну сторону было сильно нарушено почти три часа.