Чт, 27.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Тяжелое ДТП на шоссе: косуля выскочила на дорогу перед грузовиком

Тяжелое ДТП на шоссе: косуля выскочила на дорогу перед грузовиком

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Сегодня на шоссе Таллинн-Тарту-Выру произошло ДТП, в результате чего на месте аварии было нарушено движение.

Сегодня, 27 декабря, около 7:45 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Камбья, в деревне Лепику, на 196-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру.

По предварительным данным, перед грузовиком выбежала косуля. На данный момент известно, что в ДТП люди не пострадали, но движение на месте аварии в одну сторону было сильно нарушено почти три часа.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ