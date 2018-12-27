Руководители больниц: после выписки пациент словно падает в бездну

На медицину тратятся 6,7 процента от ВВП, в развитых европейских странах в два раза больше, но мы ждем такого же результата. Я думаю, что многие люди хотели бы умереть дома, а не где-то в клинике последующего лечения, в чужом месте. Но для этого нужны медсестры, работники по уходу, и все это требует денег. Дайте нам 11 процентов (от ВВП) и мы сделаем!

Современная медицина принесла с собой бесчеловечно долгое умирание. Должна ли у людей быть большая воля, чтобы принимать решение о своей жизни и своем здоровье, например, в виде завещания пациента?

Алликвеэ: если высказывается пожелание больше не применять агрессивное активное лечение, то это выполняется. Я тоже не хотел бы, чтобы если у меня все совсем плохо, мою жизнь искусственно продлевали бы. Сейчас людей пытаются держать живыми как можно дольше, пока есть хотя бы минимальная надежда.

Тальвинг: завещание пациента упростило бы жизнь родственникам и медицинским учреждениям. Во-первых, это касается донорства. Мне нравилась калифорнийская система, где в водительских правах отмечали, являешься ты донором или нет. Если ваш родственник погиб, и у вас спрашивают, можем ли мы взять орган вашего ребенка или матери, то это очень сложно.

Второй отметкой могло бы быть: не реанимируйте меня. Если больной не хочет бесконечного поддержания жизни в отделении интенсивного лечения, и уже известно, что его состояние здоровья, вероятнее всего, не улучшится, то это можно учитывать. Таких завещаний много у пожилых хронических больных. В противном случае, мы принимает решение на основе консилиума. Это означает, что врачи, родственники и по возможности сам больной собираются вместе.

Если больной может сам высказать свое пожелание, то считается только его воля. Если больной сам решить не в состоянии, то это – решение родственников, но не только. И врачи принимают решение, поскольку родственники из-за отсутствия медицинских знаний могут хотеть нереального, что общество не готово финансировать.

Согласны ли вы или я платить за то, чтобы по желанию родственников мозгу умирающего будут каждый день делать МРТ? И как долго мы будем делать диализ, если у больного отказали пять органов? Как долго мы будем кормить его, если у него термальный онкологический диагноз и ему осталось жить месяц, или неделю? Мы будем активно кормить его интервенозными растворами или скажем, что тут больше ничего не поделать? Может быть, легче, если мы договоримся, что активное лечение больше не предлагается, и день смерти наступит раньше?

Мы держим большинство людей на интенсивном лечении до выписки живыми. Все машины работают, канюли внутри. После выписки и лечения, стоившего 100 000 евро, пациент словно падает в бездну.

Председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Ральф Алликвеэ. ФОТО: Ida-Tallinna keskhaigla