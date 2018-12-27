Опрос: почти 70% жителей Эстонии признают, что им не нравится брать кредиты и жить в долг

Почти 70% жителей Эстонии признают, что им не нравится брать кредиты и жить в долг, но иногда не остается другого выбора. В Литве к займам положительно относятся в два раза больше людей, чем в Эстонии, а в Латвии напротив более трети респондентов настроены негативно.

Согласно опросу, жители Эстонии заметно больше верят банкам, чем их южные соседи – целых 84% опрошенных взяли кредит в банке, в то время как в Литве этот показатель составляет всего 60%. В то же время жители Эстонии гораздо реже берут в долг у друзей и знакомых – 12%, при том, что в Латвии этой возможностью пользуются 27%, а в Литве – 22%.

Быстрые кредиты берут редко

В Эстонии быстрые кредиты брали только 6% семей, имеющих финансовые обязательства, и это в разы меньше, чем в Латвии (22%) и в Литве (13%). По оценке эксперта Kantar Emor Айвара Воога, данные центральных банков показывают, что в Эстонии на каждого жителя - от младенцев до стариков - приходятся кредитные обязательства в размере 7500 евро, в Латвии – 3600 евро и в Литве 3400 евро. «Эти цифры указывают на различия в отношении жителей Прибалтики к кредитам», - отметил Воог.

«Жители Эстонии прежде всего берут большие кредитные займы и тратят их, например, на приобретение недвижимости. Жители Латвии берут много быстрых кредитов, и не приходится долго гадать, почему в этой стране относятся к кредитованию негативно. Литовцы до сих пор брали займы в довольно маленьком размере, что способствует их желанию обратиться в банк за дальнейшими кредитами», - сказал он.

Опрос подтверждает, что только 42% опрошенных в Эстонии планируют в течение пары следующих лет оформить кредит, рассрочку или лизинг, в то время как в Литве это собираются сделать 56% респондентов. Среди тех, кто в будущем году планирует взять кредит, 31% опрошенных в Эстонии потратят его на приобретение нового автомобиля или на ремонт имеющегося, 23% - на покупку товаров долгосрочного пользования, и 20% - на покупку недвижимости. В Литве недвижимость планируют приобрести треть семей, в Латвии – 16%.

Жители Эстонии заботятся об экономии больше, чем жители Латвии и Литвы: целых 90% считают важным сбережения в целом или хотя бы откладывают деньги с какой-то конкретной целью. Только 9% думают, что сбережения не имеют смысла. В Латвии сбережения считают важным 71%, а в Литве – 87%.

Жители Эстонии чувствуют себя увереннее

По словам Айвара Воога, данные Центробанка о финансовых запасах семей в странах Балтии указывают на то, что жители Эстонии откладывают в виде денег или ценных бумаг больше, чем их соседи – свыше 21 800 евро на человека против 15 800 евро в Латвии и 14 400 евро в Литве.

«В Эстонии и средняя зарплата на 25-30% выше, чем в Латвии или в Литве, - отметил Воог. - В общей сложности, результаты нашего сравнительного анализа наглядно показали, что жители Эстонии чувствуют себя в финансовых вопросах увереннее, чем жители Латвии или Литвы. Большие доходы позволяют брать крупные кредиты, и в то же время больше откладывать».