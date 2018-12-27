Чт, 27.12.2018
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Милан за 32 евро!

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Милан.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee, reisiguru.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 30 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 34 евро

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 32 евро

Туда-обратно из Таллинна на Пафос начиная с 48 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 50 евро

Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 140 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тунис начиная с 229 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дубай начиная с 264 евро

Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 564 евро

Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 598 евро

Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 344 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Южную Америку начиная с 535 евро

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