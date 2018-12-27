Чт, 27.12.2018
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Красивые фото: подлинный рождественский интерьер находится в Раквере

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ФОТО: Tõnu Tunnel

Как в позапрошлом веке отмечали Рождество? Об этом можно узнать, посетив один дом в Раквере, сообщает портал Kodustiil

В старой части Раквере, на улице Пикк, уже 35 лет работает Дом-музей горожанина, в котором можно увидеть, как жили в конце XIX века в маленьких эстонских городках.  

ФОТО: Tõnu Tunnel

ФОТО: Tõnu Tunnel

Первое упоминание об этом деревянном доме с дымоходом кожухового типа относится к началу 1780-х годов. Собственником недвижимости был переселившийся из Ганновера портной Йохан Кристиан Кигель. Затем дом сменил нескольких владельцев. Дольше всех владел им кондитер Адольф Сидрон, а затем - его наследники. 

ФОТО: Tõnu Tunnel

Родившийся в Таллинне Адольф Сидрон выучился в столице на кондитера и переехал  в 1837 году в Раквере, женился на дочери сапожника Пентсона Анне-Марии. Годом позже Сидрон уже владел этим домом. Кондитерское производство он начал на дому, а затем открыл открыл булочную-кондитерскую на бывшей Петербургской улице. Теперь она называется Таллиннской. Мать семейства Анна-Мария вела хозяйство и воспитывала троих дочерей, в свободной время занимаясь шитьем и прочим рукоделием. 

ФОТО: Tõnu Tunnel

Младшая дочь Сидронов, Эльфриде-Маргарете, вспоминала, что у них часто бывали гости, причем не только родственники со стороны матери, но и просто знакомые горожане. Приходили целыми семьями. Анна-Мария угощала всех домашним печеньем. 

ФОТО: Tõnu Tunnel

Летом сидели в саду. Зимой молодежь каталась на коньках на замерзшем пруду около церковной мызы. Каток был освещен фонарями, иногда там даже играл духовой оркестр. Все дочери учились в расположенной через дорогу женской школе Zeeh, и вместе с соученицами в гости приходили и их родители. Рождество было семейным праздником. 

ФОТО: Tõnu Tunnel

Полностью историю прекрасного раквереского музея можно прочесть на эстонском языке в зимнем номере журнала Pööning - «Чердак».

www.ajakiripööning.ee

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