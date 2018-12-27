Число пользователей услуги Smart-ID растет рекордными темпами

сего в Балтии 1,5 млн пользователей Smart-ID. В сотрудничестве с департаментом полиции и погранохраны (PPA) и операторами мобильной связи в Эстонии также выдано более 200 000 Mobiil-ID.

«За год популярность Smart-ID существенно выросла и в Эстонии, прежде всего на волне закрытия карточек с паролями, но были и другие факторы», - сказал BNS глава предприятия Калев Пихл.

В ноябре услуга аутентификации Smart-ID получил сертификат QSCD (Qualified Signature Creation Device), юридически приравнивающий подпись, созданную посредством Smart-ID, к сделанной от руки подписи. По словам Пихла, в конце года эта новость еще не успела существенно повлиять на рост пользователей Smart-ID.

С ноября прошлого по ноябрь этого года число пользователей Smart-ID выросло на 220 000 человек, а число пользователей mobiil-ID выросло за тот же период на 44 000 человек.