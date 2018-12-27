Пожар в Эльва унес жизнь 71-летней женщины
27 декабря 2018, 12:03
Сегодня, 27 декабря, в 9:24 в центр тревоги сообщили, что в деревне Райгасте в волости Эльва горит одноэтажный жилой дом.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь вырывался из окна дома. Спасатели вынесли из горящего здания 71-летнюю женщину. Сотрудники скорой помощи констатировали ее смерть.
В доме горела хранившаяся в кладовке мебель. Был слышен сигнал тревоги дымового датчика. Огонь уничтожил кладовку, остальные помещения тоже пострадали от пламени и дыма.
Причины пожара устанавливаются.