Чт, 27.12.2018
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Пожар в Эльва унес жизнь 71-летней женщины

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Сегодня, 27 декабря, в 9:24 в центр тревоги сообщили, что в деревне Райгасте в волости Эльва горит одноэтажный жилой дом.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь вырывался из окна дома. Спасатели вынесли из горящего здания 71-летнюю женщину. Сотрудники скорой помощи констатировали ее смерть.

В доме горела хранившаяся в кладовке мебель. Был слышен сигнал тревоги дымового датчика. Огонь уничтожил кладовку, остальные помещения тоже пострадали от пламени и дыма.

Причины пожара устанавливаются.

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