Чт, 27.12.2018
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Экскурсии по камерам и автопарку: полиция приглашает в гости всех желающих

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Два года назад на День открытых дверей в полиции пришло большое количество людей.

ФОТО: Marko Saarm

В пятницу, 28 декабря, Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны приглашает всей семьей посетить отделения полиции в Южной Эстонии, где можно будет познакомиться с работой стражей порядка.

Лыунаский префект Валло Коппель сказал, что впервые пять лет назад был организован День открытых дверей из-за желания во время зимних каникул продемонстрировать детям и родителям работу полицейских и пограничников.

«В День открытых дверей все желающие могут получить основательный обзор деятельности, рабочих средств и рабочих приемов полиции. Со временем был обновлен автопарк полицейских и пограничников, добавились рабочие средства от дронов до электрошокеров», - говорит Коппель, призывая посетить полицию. Можно будет, например, узнать, в чем различие патрульного автобуса, конвойного автобуса и автобуса криминалистов.

День открытых дверей в Лыунаской префектуре пройдет 28 декабря.

Во дворе Тартуского отделения полиции в 11-13 часов пройдет выставка автомобилей (вход во двор через ворота со стороны улицы Рийя)

Мероприятия в Тартуском отделении полиции:

11.15-11.30 — работа и экипировка полиции специального назначения для борьбы с беспорядками.

11.30-11.45 — рабочие инструменты полиции от наручников до электрошокеров.

11.45-12.00 — викторина Kahoot для детей (в смартфонах).

12.15-12.30 — работа и экипировка полиции специального назначения для борьбы с беспорядками.

12.30-12.45 — рабочие инструменты полиции от наручников до электрошокеров.

12.45-13.00 — викторина Kahoot для детей (в смартфонах).

В Вильяндиском отделении полиции (Парги,1), в Йыгеваском отделении (Суур,1), в Пыльваском отделении (Выру,12), Валгаском отделении (Пуйестеэ,4) и Выруском отделении (Ряпина мантеэ,20а) 28 декабря для все желающих пройдут экскурсии с 12 до 13 часов, в ходе которых будут продемонстрированы возможности полицейских автомобилей, познакомят с работой служебных собак, можно будет увидеть камеры арестного дома, получить обзор спецсредств и криминалисты прольют свет на закулисье работы криминальной полиции.

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