Экскурсии по камерам и автопарку: полиция приглашает в гости всех желающих

Лыунаский префект Валло Коппель сказал, что впервые пять лет назад был организован День открытых дверей из-за желания во время зимних каникул продемонстрировать детям и родителям работу полицейских и пограничников.

«В День открытых дверей все желающие могут получить основательный обзор деятельности, рабочих средств и рабочих приемов полиции. Со временем был обновлен автопарк полицейских и пограничников, добавились рабочие средства от дронов до электрошокеров», - говорит Коппель, призывая посетить полицию. Можно будет, например, узнать, в чем различие патрульного автобуса, конвойного автобуса и автобуса криминалистов.

День открытых дверей в Лыунаской префектуре пройдет 28 декабря.

Во дворе Тартуского отделения полиции в 11-13 часов пройдет выставка автомобилей (вход во двор через ворота со стороны улицы Рийя)

Мероприятия в Тартуском отделении полиции:

11.15-11.30 — работа и экипировка полиции специального назначения для борьбы с беспорядками.

11.30-11.45 — рабочие инструменты полиции от наручников до электрошокеров.

11.45-12.00 — викторина Kahoot для детей (в смартфонах).

12.15-12.30 — работа и экипировка полиции специального назначения для борьбы с беспорядками.

12.30-12.45 — рабочие инструменты полиции от наручников до электрошокеров.

12.45-13.00 — викторина Kahoot для детей (в смартфонах).