Чт, 27.12.2018
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  • А вы говорите - спад на рынке! Дом только начали строить, а половина квартир уже продана

А вы говорите - спад на рынке! Дом только начали строить, а половина квартир уже продана

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ФОТО: Arhitektuuribüroo Korrus

Фирма 1Partner в 2019 завершит строительство шестиэтажного жилого дома рядом с гостиницей Hilton.

По словам руководителя компании 1Partner Advisory Эркки Ээремаа, строительство дома на Якобсони, 13 едва началось, а половина квартир уже продана. «Да, в общем и целом срок продаж квартир в столичных новостройках удлиннился, но некоторые объекты распродаются быстро. Люди, интересующиеся новыми квартирами в центре Таллинна, кроме цены обращают внимание еще на два фактора. Это как выглядит дом и где он находится», - сказал Ээремаа.

«Сейчас вошли в моду и хорошо продаются квартиры в домах, отделка фасадов которых выполнена в лаконичном скандинавском стиле, с использованием сочетания различных отделочных материалов. Строящийся дом на Якобсони, 13 заполнит  последний пустовавший земельный участок в квартале». 

В новом доме, который будет находиться рядом с Hilton Tallinn Park, на первом этаже планируются коммерческие площади, в подвальном - гараж, а всего в доме будет 35 квартир с балконами, а на верхних этажах - с террасами.

Авторы проекта дома на Якобсони, 13 - архитекторы бюро Korrus, дизайн интерьеров разработан получившей премию года Союза архитекторов внутренних пространств Кярт Тяхема. Разработчик проекта - входящая в группу 1Partner фирма 1Partner Advisory. Дом будет готов к концу 2019 года.

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