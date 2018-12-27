А вы говорите - спад на рынке! Дом только начали строить, а половина квартир уже продана

По словам руководителя компании 1Partner Advisory Эркки Ээремаа, строительство дома на Якобсони, 13 едва началось, а половина квартир уже продана. «Да, в общем и целом срок продаж квартир в столичных новостройках удлиннился, но некоторые объекты распродаются быстро. Люди, интересующиеся новыми квартирами в центре Таллинна, кроме цены обращают внимание еще на два фактора. Это как выглядит дом и где он находится», - сказал Ээремаа.

«Сейчас вошли в моду и хорошо продаются квартиры в домах, отделка фасадов которых выполнена в лаконичном скандинавском стиле, с использованием сочетания различных отделочных материалов. Строящийся дом на Якобсони, 13 заполнит последний пустовавший земельный участок в квартале».

В новом доме, который будет находиться рядом с Hilton Tallinn Park, на первом этаже планируются коммерческие площади, в подвальном - гараж, а всего в доме будет 35 квартир с балконами, а на верхних этажах - с террасами.