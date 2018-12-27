Чт, 27.12.2018
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  • Новогодний концерт. Аннели Пеэбо и Марко Матвере выступят дуэтом

Новогодний концерт. Аннели Пеэбо и Марко Матвере выступят дуэтом

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PRN02:EUROVISIOON ,LÕPPVÕISTLUS : PÄRNU, EESTI, 25MAY02- ANNELY PEEBO, MARKO MATVERE al/FOTO ANTS LIIGUS PÄRNU POSTIMEES

ФОТО: ANTS LIIGUS / PRNPM/EMF

В Эстонии стало уже красивой традицией начинать и заканчивать год особой музыкальной программой. На этот раз на сцене встретятся две звезды: оперная дива, меццо-сопрано Аннели Пеэбо и баритон, поющий актер Марко Матвере, сыгравший роль Георга Отса в фильме «Георг» (2007).

Любимцы публики выступят в Таллинне и Пярну под сопровождение Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO). Концертный зал «Эстония» ждет гостей 1 января в 18:00. Летняя столица приглашает насладиться выступлением двух звезд в Пярнуский концертный дом 30 декабря в 17:00. 

Впервые Аннели и Марко вместе вышли на сцену в 2002 году, когда в Таллинне проходил песенный конкурс «Евровидение», за трансляцией которого следили миллионы телезрителей по всей Европе. Теперь их поклонникам предоставляется еще одна замечательная возможность увидеть и услышать этот блистательный дуэт.

Концертный зал «Эстония» и Пярнуская филармония приглашают встретить новый и проводить старый год под игристые мелодии Штрауса, Легара и Валгре с ярчайшими эстонскими звездами оперы и кино. 

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