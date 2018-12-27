Новогодний концерт. Аннели Пеэбо и Марко Матвере выступят дуэтом

Любимцы публики выступят в Таллинне и Пярну под сопровождение Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO). Концертный зал «Эстония» ждет гостей 1 января в 18:00. Летняя столица приглашает насладиться выступлением двух звезд в Пярнуский концертный дом 30 декабря в 17:00.

Впервые Аннели и Марко вместе вышли на сцену в 2002 году, когда в Таллинне проходил песенный конкурс «Евровидение», за трансляцией которого следили миллионы телезрителей по всей Европе. Теперь их поклонникам предоставляется еще одна замечательная возможность увидеть и услышать этот блистательный дуэт.