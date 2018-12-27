Свен Миксер: эстонско-российские отношения зависят от действий России в целом

«Невозможно рассматривать эстонско-российские отношения в полном отрыве от действий России в целом на международной арене и от отношений ЕС и НАТО с Россией», - сказал Миксер, подводя итоги года в интервью BNS.

«Когда мы за год пережили такие события, как нападение в Солсбери, различные кибератаки и попытки, а в преддверии окончания года нападение России на украинские корабли в Керченском проливе, то общий паттерн заключается в том, что Россия ведет себя как государство, не склонное выполнять собственные обязательства и не демонстрирующее уважения к международному праву, - сказал министр. - Разумеется, в этой ситуации и наши двусторонние отношения в северо-восточном углу ЕС не могут процветать в отрыве от всего остального».

В то же время, исторический опыт Эстонии обязывает ее привлекать внимание демократических стран к действиям Москвы, сказал Миксер.

«Кроме того, исходя из нашего собственного опыта, нашего географического расположения и небольших размеров, именно нам часто приходится удерживать в фокусе внимания крупных союзников из Европы и НАТО недопустимое поведение России, - сказал он. - Но надо сказать, что и Россия очень многое для этого сделала — кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия в Гааге, химическая атака в Солсбери в Соединенном Королевстве, нападение в Керченском проливе — все это постоянно звенит подобно будильнику и не позволяет мировой общественности игнорировать то, как Россия ведет себя», - сказал Миксер.

В то же время, он признал, что поддержание единства среди стран, установивших санкции против России, требует постоянных усилий и что противоречия между западными странами в других сферах также могут отразиться на единстве в отношении России.

«Очевидно, что европейское единство шире одного только вопроса антироссийских санкций. Когда в Европе и среди западных союзников существуют резкие разногласия и непонимание по другим вопросам — будь то правила бюджета (ЕС — прим. BNS) или торговые тарифы или любые другие вопросы — когда по другим вопросам отношения являются напряженными и отсутствует единогласие, это безусловно осложняет сохранение единства и по вопросу санкций», - сказал министр.

«Но надо сказать, что это стало для России неприятным сюрпризом и я считаю, что во многом это заслуга предпринятых нами и мыслящими похожими образом странами значительных усилий, что единство по вопросу давления на Россию сохраняется. И, как я уже говорил, поскольку Россия периодически напоминает, что она по-прежнему не уважает международное право, это грустным и ироническим образом помогает сохранять это единство», - отметил Миксер.

Введенные в отношении России санкции могут быть сняты только тогда, когда Москва выполнит условия, установленные Минскими соглашениями, подчеркнул Миксер.