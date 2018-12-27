Фото: в йогурте со странным вкусом обнаружили мертвых крыс
27 декабря 2018, 12:39
Жительница латвийского города Ливаны Андра опубликовала на своей странице в Facebook фотографию йогурта с крысами. Этот йогурт свекровь Андры купила накануне в местном магазине, пишет Tarbija24 со ссылкой на mixnews.lv.
«Йогурт по вкусу оказался горьким и не таким, как должен быть, - написала Андра. - Разрезала пачку йогурта и вылила его в миску, из пачки сначала вывалился один крысеныш, а следом и второй. Посмотрела поближе — это были детеныши крыс. Точно-точно, именно крысы, а не мыши. Нам такое рождественское чудо не понравилось и больше мы йогурт домой не покупаем».