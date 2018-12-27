Российским спортсменам грозит полное отстранение от соревнований

17 декабря специалисты WADA начали работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов, но не смогли завершить процесс, так как их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Российская сторона отказалась допускать иностранных коллег в Московскую антидопинговую лабораторию. Причиной стало используемое WADA оборудование для сбора данных — оно не было сертифицировано согласно российскому законодательству.

Работа международного агентства может быть продолжена только в том случае, если приборы пройдут сертификацию или если требование об обязательной сертификации будет снято российской стороной в порядке исключения из правил. В России оборудованием по восстановлению данных с жесткого диска разрешено владеть только силовым структурам, что делает проблему гораздо более сложной.

У российской стороны есть время исправить ситуацию до 31 декабря. Если WADA не получит доступ в обозначенные сроки, РУСАДА вновь лишится статуса. В этом случае Россия не сможет принимать международные соревнования, а нашим спортсменам будет запрещено выступать за границей. Такой исход сулит крах всему российскому спорту.

Если российская сторона до конца 2018 года не предоставит WADA доступ к базе, РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия.

«Мы используем все возможности, чтобы продавить ситуацию, чтобы до 31 декабря была обеспечена передача базы данных московской лаборатории, которая и так, по моему мнению, уже имеется у WADA. Просто сейчас это нужно сделать технически.

Признаться, я не понимаю тупика, в котором мы оказались. Требования, связанные с сертификацией оборудования, какой-то треш. Надо искать возможности, а не трудности и препятствия.

Без пафоса могу сказать, что мы висим на волоске, причем мы — это не РУСАДА, а спортсмены. Когда мы получили статус соответствия, я считал, что это не только наша победа, но и победа российских спортсменов. А теперь главный удар, в случае лишения нас статуса соответствия, окажется нанесен по спортсменам. Если мы потеряем статус соответствия, то прекратим тестировать спортсменов.

Это уже поняли во всероссийских федерациях по видам спорта, все осознают, что мы подходим к краю пропасти. Если сейчас все остановится, то это коснется всех спортсменов, всех федераций, вне зависимости от того, кто стал причиной, где был допинг, а где не было никогда. И выход из этого кризиса будет очень тяжелым.

В следующем году выборы президента WADA и наша российская карта там обязательно будет разыграна. Смотрите: Россия получила статус соответствия еще до полного выполнения всех обязательств. WADA уже от этого страдает, руководство организации находится под ударом.

И если сейчас мы подведем, то 1 января критика будет жесточайшей, и нам никто никогда больше не поверит. В США уже говорят, что доверять России было глупостью. А дальнейший водоворот событий, в случае нашего бездействия, окажется таким, что к управлению WADA точно придут не добрые дяди.