Германия планирует привлекать иностранцев к службе в бундесвере

По данным Funke Mediengruppe, правительство ФРГ провело консультации с партнерами в ЕС по этому вопросу, пишет DW.com. Большинство стран, особенно в Восточной Европе, отреагировали сдержанно. В частности, в Болгарии выразили опасение в связи с возможной утечкой специалистов. В Германии живет 530 тысяч граждан стан Евросоюза в возрасте от 18 до 30 лет, часть из них может быть заинтересована в службе в армии.

По мнению уполномоченного бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханса-Петера Бартельса, рекрутирование граждан стран ЕС в бундесвер "не станет чем-то особенным", поскольку и сейчас в немецкой армии служат "много солдат с миграционными корнями и двойным гражданством". Однако, как отметил политик, было бы иллюзией ожидать, что это решит все проблемы с пополнением армии.