Мало адреналина: бразильский футболист попался на ограблении с насилием

Элено будет отбывать срок в колонии полуоткрытого типа, то есть спортсмен будет проводить в заключении по полдня. Футболист был арестован еще в августе, однако приговор был вынесен только сейчас. Вместе с ним в тюрьму посадили его друга Леандро Чагаса.