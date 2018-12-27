Чт, 27.12.2018
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  • Мало адреналина: бразильский футболист попался на ограблении с насилием

Мало адреналина: бразильский футболист попался на ограблении с насилием

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Trellid. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Бразильский полузащитник Эвертон Элено приговорен к 7,5 года тюрьмы за ограбление с насилием, сообщает sports.ru.

Элено будет отбывать срок в колонии полуоткрытого типа, то есть спортсмен будет проводить в заключении по полдня. Футболист был арестован еще в августе, однако приговор был вынесен только сейчас. Вместе с ним в тюрьму посадили его друга Леандро Чагаса.

Адвокат футболиста заявил, что приговор будет обжалован. Менеджер Элено посчитал, что обвинения его клиента — это стыд. «Парень зарабатывал 32 тысячи реалов (около семи тысяч евро), он примерный семьянин, воспитывает ребенка», — заявил представитель игрока.

Элено до июня числился в составе бразильского клуба «Ботафого», после чего оставался в статусе свободного агента. До этого 28-летний игрок выступал за ряд бразильских клубов.

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